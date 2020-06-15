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Україна відновила міжнародні авіаперельоти

Аня Мартинюк 15 червня 2020, 10:38
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Україна відновила міжнародні авіаперельоти

Відтепер мандрівників просять прибувати в аеропорт на годину раніше, ніж звичайно. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 червня, міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив у соцмережі, що в Україні відновилися міжнародні авіарейси. Як відомо, уже сьогодні міжнародний аеропорт Бориспіль обслужить 13 рейсів до країн Європи та Азії.

Варто зазначити, що з метою безпеки всі регулярні та чартерні міжнародні рейси будуть обслуговуватися в терміналі D. Звідси літатимуть літаки МАУ, Windrose, SkyUp Airlines, Ryanair та інші.

Наразі авіакомпанії просять мандрівників прибувати в аеропорт на годину раніше, ніж зазвичай. Бажаючих провести мандрівників не пускатимуть до терміналу. Обов’язковим залишається носіння маски, користування дезінфекторами – за бажанням.

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