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За останню добу кількість нових виявлених хворих становила 656 осіб.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі РНБО України повідомили, що станом на 15 червня в Україні зафіксували 656 нових випадків захворювання на коронавірус. З них 12 людей померли та 171 пацієнт одужав. Загальна кількість виявлених хворих становить 31 810 осіб. З них 901 летальний випадок.
Ситуація в Києві наступна. Тут 3957 випадків захворювання, а в Київській області - 2024 випадки. Ситуація в інших областях наступна.
Вінницька область — 1423 випадки;
Волинська область — 1438 випадків;
Дніпропетровська область — 998 випадків;
Донецька область — 334 випадки;
Житомирська область — 1087 випадків;
Закарпатська область — 1680 випадків;
Запорізька область — 529 випадків;
Івано-Франківська область — 1766 випадків;
Кіровоградська область — 586 випадків;
Львівська область — 2933 випадки;
Луганська область — 57 випадків;
Миколаївська область — 321 випадок;
Одеська область — 1117 випадків;
Полтавська область — 278 випадків;
Рівненська область — 2369 випадків;
Сумська область — 227 випадків;
Тернопільська область — 1467 випадків;
Харківська область — 1542 випадки;
Херсонська область — 183 випадки;
Хмельницька область — 559 випадків;
Чернівецька область — 3959 випадків;
Черкаська область — 552 випадки;
Чернігівська область — 424 випадки.
Як зазначається, найбільше нових хворих у Львівській області - 136 осіб. Найменше - в Луганській області – один пацієнт.
09:54: 12 нових смертей – Оновлена статистика щодо коронавірусу в Україні
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