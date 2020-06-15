12 нових смертей – Оновлена статистика щодо коронавірусу в Україні

Аня Мартинюк 15 червня 2020, 09:54

За останню добу кількість нових виявлених хворих становила 656 осіб.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі РНБО України повідомили, що станом на 15 червня в Україні зафіксували 656 нових випадків захворювання на коронавірус. З них 12 людей померли та 171 пацієнт одужав. Загальна кількість виявлених хворих становить 31 810 осіб. З них 901 летальний випадок.

Ситуація в Києві наступна. Тут 3957 випадків захворювання, а в Київській області - 2024 випадки. Ситуація в інших областях наступна.

Вінницька область — 1423 випадки;

Волинська область — 1438 випадків;

Дніпропетровська область — 998 випадків;

Донецька область — 334 випадки;

Житомирська область — 1087 випадків;

Закарпатська область — 1680 випадків;

Запорізька область — 529 випадків;

Івано-Франківська область — 1766 випадків;

Кіровоградська область — 586 випадків;

Львівська область — 2933 випадки;

Луганська область — 57 випадків;

Миколаївська область — 321 випадок;

Одеська область — 1117 випадків;

Полтавська область — 278 випадків;

Рівненська область — 2369 випадків;

Сумська область — 227 випадків;

Тернопільська область — 1467 випадків;

Харківська область — 1542 випадки;

Херсонська область — 183 випадки;

Хмельницька область — 559 випадків;

Чернівецька область — 3959 випадків;

Черкаська область — 552 випадки;

Чернігівська область — 424 випадки.

Як зазначається, найбільше нових хворих у Львівській області - 136 осіб. Найменше - в Луганській області – один пацієнт.