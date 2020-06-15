Перемога над Covid-19 - Франція повертається до звичного життя

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Еммануель Макрон звернувся до нації, зазначивши, що тепер люди можуть повернутися до звичного життя.
Новину передає «Преса України».
Президент Франції Еммануель Макрон зробив важливу заяву. Виступаючи на телебачені ввечері, 14 червня, він заявив нації, що Франція повертається до нормального життя.
Так, в країні стартує третя фаза виходу з карантину. А саме 15 і 22 червня. Відсьогодні вся територія французької метрополії вважається «зеленою зоною». З точки зору епідеміологічної обстановки. Макрон нагадав, що також знімаються обмеження на переміщення всередині Європейського союзу.
З 15 червня буде знято обмеження на відвідування родичів у будинках престарілих. З 22 червня повноцінно запрацюють школи. Крім того, з 1 липня Франція поступово відкриватиме кордони з іншими країнами.
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