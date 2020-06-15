Поліція Києва показала найзліснішого порушника ПДР

Аня Мартинюк 15 червня 2020, 08:43

Камери автоматичної фіксації піймали 45 порушників ПДР. 3 з них були особливими.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі поліції Києва представили результати фіксування порушень правил дорожнього руху за допомогою камер. Як зазначається, у суботу, 13 червня, у столиці було виділено три автомобілі із 45, які порушили ПДР.

«Найбільшою швидкість була в автомобіля Mercedes S63 AMGДНЗ ДНЗ АА840***, який рухався зі швидкістю 217 км/год., а також Audi Q7 ДНЗ АЕ004*** – швидкість 206 км/год. Рекордні порушення швидкості камери зафіксували на автодорозі М03 Київ- Харків-Довжанський, де дозволена швидкість на вказаній ділянці 110 км/год», - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що автомобіль Toyota RAV 4 з номерним знаком АA339*** порушував швидкісний режим 12 разів за один день.