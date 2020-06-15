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«Квартал-95» викрили у плагіаті

Аня Мартинюк 15 червня 2020, 08:07
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«Квартал-95» викрили у плагіаті

Актори «Дизель шоу» нагадали студії «Квартал-95» про свої авторські права. 

Новину передає «Преса України».

Гумористи компанії «Дизель студія» заявили, що студія «Квартал-95» вкрала у них ідею про урок англійської мови. Як відомо, у проекті «Дизель шоу» з’явився відповідний сюжет у 2015 році. Тепер же «кварталівці» повторили сюжет, однак представили його українською мовою, а не російською, як це зробили актори «Дизель шоу».

«Напевно, миші, які з'їли зерно в Держрезерві, влаштувалися авторами до колег з "Кварталу". І тепер сценарії можна не вигадувати, а просто перезнімати чужі номери. Приємно, що нас вже вважають живими класиками, але авторське право в нашій країні ніхто не відміняв. Або ми чогось не знаємо?!!», - зазначили представники «Дизель студії».

 
 
 
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Наверное мыши, которые съели зерно в Госрезерве, устроились авторами к коллегам из "Квартала". И теперь сценарии можно не выдумывать, а просто переснимать чужие номера. Приятно, что нас уже считают "живыми классиками", но авторское право в нашей стране никто не отменял. Или мы чего-то не знаем?! Приятного просмотра. #дизельшоу #дизельстудио

Допис, поширений Дизель Студио (@dizelstudio)

До слова, інтернет-спільнота підтримала акторів «Дизель шоу» у ситуації, що склалась.

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