«Квартал-95» викрили у плагіаті

Аня Мартинюк 15 червня 2020, 08:07

Актори «Дизель шоу» нагадали студії «Квартал-95» про свої авторські права.

Новину передає «Преса України».

Гумористи компанії «Дизель студія» заявили, що студія «Квартал-95» вкрала у них ідею про урок англійської мови. Як відомо, у проекті «Дизель шоу» з’явився відповідний сюжет у 2015 році. Тепер же «кварталівці» повторили сюжет, однак представили його українською мовою, а не російською, як це зробили актори «Дизель шоу».

«Напевно, миші, які з'їли зерно в Держрезерві, влаштувалися авторами до колег з "Кварталу". І тепер сценарії можна не вигадувати, а просто перезнімати чужі номери. Приємно, що нас вже вважають живими класиками, але авторське право в нашій країні ніхто не відміняв. Або ми чогось не знаємо?!!», - зазначили представники «Дизель студії».

До слова, інтернет-спільнота підтримала акторів «Дизель шоу» у ситуації, що склалась.