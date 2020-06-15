Відома актриса подарувала дочці Джорджа Флойда акції Disney

Аня Мартинюк 15 червня 2020, 07:36

6-річна Джіанна Флойд повідомила про подію у соцмережі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 червня, стало відомо, що американська зірка кіно Барбара Стрейзанд вирішила зробити щедрий подарунок дочці вбитого Джорджа Флойда. Актриса подарувала 6-річній Джіанні Флойд акції компанії Disney.

Дівчинка повідомила про свій незвичний подарунок у соцмережі. Так, вона виклала фото, де тримає відповідний сертифікат.

«Тепер завдяки вам я є акціонером Disney», - підписала вона знімок.

Нагадаємо, через вбивство копом афроамериканця Джорджа Флойда у США та інших куточках світу виникли акції протесту проти расизму.