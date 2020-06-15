Відома актриса подарувала дочці Джорджа Флойда акції Disney

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6-річна Джіанна Флойд повідомила про подію у соцмережі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 червня, стало відомо, що американська зірка кіно Барбара Стрейзанд вирішила зробити щедрий подарунок дочці вбитого Джорджа Флойда. Актриса подарувала 6-річній Джіанні Флойд акції компанії Disney.
Дівчинка повідомила про свій незвичний подарунок у соцмережі. Так, вона виклала фото, де тримає відповідний сертифікат.
«Тепер завдяки вам я є акціонером Disney», - підписала вона знімок.
Нагадаємо, через вбивство копом афроамериканця Джорджа Флойда у США та інших куточках світу виникли акції протесту проти расизму.
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