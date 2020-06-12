Смерчі та град – Українців чекають цікаві вихідні

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Український синоптик Наталія Діденко розповіла, якою буде погода у найближчі вихідні.
Новину передає «Преса України».
Синоптик Наталія Діденко попередила українців, що 13 червня дощі йтимуть не лише на Заході. 14 червня опади можуть охопити більшість областей країни.
«Враховуючи значні контрасти - перед північним фронтом +30+36 градусів, а за фронтом +20+25 градусів - у зонах дощів гримітимуть грози, можуть локально миттєво виникати сильні зливи, шквали, град і навіть є ймовірність смерчів», - додала вона.
Зниження температури можна очікувати в останній день тижня. Так, суботні +30+35 градусів, а на Заході +25+29 градусів, замінять недільні 23+29 градусів, на Сході +28+33 градуси.
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