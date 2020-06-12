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За рік в Україні різко подорожчали сигарети та алкоголь

Аня Мартинюк 12 червня 2020, 16:42
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За рік в Україні різко подорожчали сигарети та алкоголь

За даними Держстату, найбільші зміни у ціні показали саме сигарети. 

Новину передає «Преса України».

За даними Держстату, за останній рік в Україні різко зросли ціни на сигарети та алкоголь. Так, сигарети подорожчали на 20-30%.

«Цигарки з фільтром медіум класу зросли на 21,02%, а вітчизняного виробництва подорожчали на 25,32%. З фільтром преміум класу підняли свою вартість на 19,82%, а без фільтра зросли у ціні найбільше – аж на 30,06%», - йдеться у повідомленні.

Алкоголь теж здорожчав, однак, незначно. Зокрема, пиво додало у ціні 8%, горілка - 0,76%, вино 2,46%.

 

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