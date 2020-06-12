30 гривень за долар – У МВФ дали свіжий проноз щодо курсу в Україні

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Стало відомо, яким МВФ бачить курс гривні до долара з 2020 до 2025 року.
Новину передає «Преса України».
Міжнародний валютний фонд представив свій свіжий прогноз щодо зміни курсу гривні до долара США. Так, представники фонду вважають, що середньорічний курс гривні в поточному році становитиме 30 грн /за долар.
Причина такого ходу подій - скорочення номінального ВВП до 3,908 трлн грн, або до $130,3 млрд.
У МВФ також зазначили, що у 2021 році середньорічний курс гривні становитиме 28,9 грн за долар, а в 2022 році - 28,6 грн за долар. Далі очікується три роки стабільності у вигляді середньорічного курсу 28,7 грн за долар.
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