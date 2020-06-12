30 гривень за долар – У МВФ дали свіжий проноз щодо курсу в Україні

Аня Мартинюк 12 червня 2020, 16:25

Стало відомо, яким МВФ бачить курс гривні до долара з 2020 до 2025 року.

Новину передає «Преса України».

Міжнародний валютний фонд представив свій свіжий прогноз щодо зміни курсу гривні до долара США. Так, представники фонду вважають, що середньорічний курс гривні в поточному році становитиме 30 грн /за долар.

Причина такого ходу подій - скорочення номінального ВВП до 3,908 трлн грн, або до $130,3 млрд.

У МВФ також зазначили, що у 2021 році середньорічний курс гривні становитиме 28,9 грн за долар, а в 2022 році - 28,6 грн за долар. Далі очікується три роки стабільності у вигляді середньорічного курсу 28,7 грн за долар.