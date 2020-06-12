У Херсоні молоковоз збив дитину

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На жаль, вижити 13-річному хлопчику не вдалось.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 червня, у Херсоні на розі вул. Перекопської та Поповича 13-річний хлопчик потрапив у ДТП. Дитина каталась у дворі на велосипеді. В якийсь момент водій молоковозу, повертаючи, збив дитину.
На жаль, від отриманих травм дитина померла на місці. Поліція встановила, що за кермом авто знаходився 61-річний місцевий житель. Хлопчик же приїхав з міста Олешки у Херсон до бабусі.
Відомо, що водій молоковозу не покинув місця ДТП. Він дочекався правоохоронців. За попередніми даними, тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
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