У Херсоні молоковоз збив дитину

Аня Мартинюк 12 червня 2020, 15:58

На жаль, вижити 13-річному хлопчику не вдалось.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 червня, у Херсоні на розі вул. Перекопської та Поповича 13-річний хлопчик потрапив у ДТП. Дитина каталась у дворі на велосипеді. В якийсь момент водій молоковозу, повертаючи, збив дитину.

На жаль, від отриманих травм дитина померла на місці. Поліція встановила, що за кермом авто знаходився 61-річний місцевий житель. Хлопчик же приїхав з міста Олешки у Херсон до бабусі.

Відомо, що водій молоковозу не покинув місця ДТП. Він дочекався правоохоронців. За попередніми даними, тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.