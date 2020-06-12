Кокаїнові сни – Богдану відповіли на критику Зеленського

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Михайло Подоля відреагував на критику Андрія Богдана в бік Володимира Зеленського.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 червня, радник Андрія Єрмака Михайло Подоля залишив на своїй сторінці у соцмережі пост-відповідь на останню заяву колишнього глави Офісу президента Андрія Богдана. Як відомо, Богдан покритикував президента Володимира Зеленського, зазначивши, що той проміняв мрії про щасливу країну на дешеві примхи непрофесіоналів, які ним маніпулюють.
За словами Подолі, така поведінка Богдана нагадує звичайну історію скривдженого невдахи. Так, він розповів, що Богдан «вбив» майже рік президентства Зеленського й після його звільнення довелось заново будувати управлінський механізм.
«І все-таки: навіщо публічно виходити в прямі образи Президента, не маючи за душею нічого, крім парочки барижних історій? Ах так, Богдан просто завжди вважав, що це він ... справжній президент) ... Чи був шанс у нього? З таким слабким внутрішнім світом і з таким прихованим нарцисизмом?) Ні найменшого шансу. Ніколи», - додав Подоля.
У своєму пості він також пояснив, чому Богдана довго терпіли у команді. Так, в команді Зеленського «вміють цінувати друзів та давати шанс».
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