У першої леді України виявили коронавірус

Аня Мартинюк 12 червня 2020, 14:50

Про це розповіла сама Олена Зеленська.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 червня, дружина президента України Володимира Зеленського, Олена, повідомила у соцмережі Інстаграм, що отримала результат тесту на коронавірус. На жаль, він виявився позитивним.

«Послаблення карантину не означає, що COVID-19 зник. Небезпека не минула, вона близько. Ближче, ніж нам може здаватися. Сьогодні я отримала позитивний результат тесту на коронавірус. Неочікувана новина. Особливо враховуючи те, що я та моя родина продовжуємо дотримуватись усіх правил – маски, рукавички, мінімум контактів...», - зазначила вона.

За словами 42-річної першої леді країни, вона почуває себе добре, однак тепер ізольована від родини, адже у всіх інших її членів тест показав негативний результат. Олена Зеленська зауважила, що наразі рано втрачати пильність й варто продовжувати носити маски у громадських місцях.