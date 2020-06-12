У першої леді України виявили коронавірус

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Про це розповіла сама Олена Зеленська.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 червня, дружина президента України Володимира Зеленського, Олена, повідомила у соцмережі Інстаграм, що отримала результат тесту на коронавірус. На жаль, він виявився позитивним.
«Послаблення карантину не означає, що COVID-19 зник. Небезпека не минула, вона близько. Ближче, ніж нам може здаватися. Сьогодні я отримала позитивний результат тесту на коронавірус. Неочікувана новина. Особливо враховуючи те, що я та моя родина продовжуємо дотримуватись усіх правил – маски, рукавички, мінімум контактів...», - зазначила вона.
За словами 42-річної першої леді країни, вона почуває себе добре, однак тепер ізольована від родини, адже у всіх інших її членів тест показав негативний результат. Олена Зеленська зауважила, що наразі рано втрачати пильність й варто продовжувати носити маски у громадських місцях.
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