У депутата Фірсова стріляли – Прогнав дітей зі ставка

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Подія мала місце у Княжичах. Невдоволені поведінкою депутата батьки вирішили його провчити.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 червня, у Княжичах, що біля Києва, у депутата Броварської районної ради від «Радикальної партії» Ігоря Фірсова стріляли. Зловмисник прострелив ногу політику. Про подію розповів брат потерпілого.
За попередніми даними, все почалось з того, що до ставка Фірсова прийшли купатись діти, однак депутат вирішив їх прогнати. Після цього діти поскаржились батькам. Останні прийшли до Фірсова, щоб вирішити ситуацію.
В ході розмови один з батьків, Павло Мацепа, зробив постріли.
В результаті обидві сторони конфлікту звернулися у поліцію.
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