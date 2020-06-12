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У депутата Фірсова стріляли – Прогнав дітей зі ставка

Аня Мартинюк 12 червня 2020, 14:14
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У депутата Фірсова стріляли – Прогнав дітей зі ставка

Подія мала місце у Княжичах. Невдоволені поведінкою депутата батьки вирішили його провчити.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 червня, у Княжичах, що біля Києва, у депутата Броварської районної ради від «Радикальної партії» Ігоря Фірсова стріляли. Зловмисник прострелив ногу політику. Про подію розповів брат потерпілого.

За попередніми даними, все почалось з того, що до ставка Фірсова прийшли купатись діти, однак депутат вирішив їх прогнати. Після цього діти поскаржились батькам. Останні прийшли до Фірсова, щоб вирішити ситуацію.

В ході розмови один з батьків, Павло Мацепа, зробив постріли.

 

В результаті обидві сторони конфлікту звернулися у поліцію. 

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