WhatsApp додасть нову корисну функцію

Аня Мартинюк 12 червня 2020, 12:46

Користувачі популярного месенджера зможуть знайти в пошуку повідомлення, орієнтуючись на дату його відправки чи отримання.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 червня, стало відомо, що WhatsApp почав тестувати нову функцію, яка допоможе користувачам месенджера швидко шукати повідомлення за датою.

Як відомо, наразі користувачі можуть знайти необхідне повідомлення за ключовими словами. Однак, користувачам важко знайти повідомлення, яке було відправлене чи отримане у конкретний день.

З нововведенням користувачі зможуть обрати дату відправки повідомлення, натиснувши на значок значок календаря.