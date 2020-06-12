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Степанов дав добро на проведення весіль на тлі пандемії

Аня Мартинюк 12 червня 2020, 12:12
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Степанов дав добро на проведення весіль на тлі пандемії

Голова МОЗ нагадав, що при цьому необхідно дотримуватися раніше озвучених рекомендацій. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 червня, голова МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні можна проводити весілля. Однак він рекомендує дотримуватися певних заходів безпеки.

«Святкувати весілля можна, якщо ви дотримуєтеся встановлених обмежувальних заходів. Зокрема це соціальна дистанція по можливості. Розумію, що це весілля», - заявив він, виступаючи на брифінгу.

Степанов нагадав також про необхідність використовувати антисептики. Нагадаємо, станом на 12 червня в Україні зафіксовано 29753 випадки захворювання на коронавірус. З них 870 людей померли.

 

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