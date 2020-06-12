Степанов дав добро на проведення весіль на тлі пандемії

Аня Мартинюк 12 червня 2020, 12:12

Голова МОЗ нагадав, що при цьому необхідно дотримуватися раніше озвучених рекомендацій.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 червня, голова МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні можна проводити весілля. Однак він рекомендує дотримуватися певних заходів безпеки.

«Святкувати весілля можна, якщо ви дотримуєтеся встановлених обмежувальних заходів. Зокрема це соціальна дистанція по можливості. Розумію, що це весілля», - заявив він, виступаючи на брифінгу.

Степанов нагадав також про необхідність використовувати антисептики. Нагадаємо, станом на 12 червня в Україні зафіксовано 29753 випадки захворювання на коронавірус. З них 870 людей померли.