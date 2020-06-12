В Україні 683 нові випадки захворювання на коронавірус – МОЗ

Аня Мартинюк 12 червня 2020, 11:35

Серед нових виявлених випадків - 152 діти.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 червня, у прес-службі МОЗ представили свіжу статистику щодо поширення коронавірусу в Україні. За останню добу кількість хворих збільшилась на 683 пацієнти. З них 152 - діти та 73 медпрацівника.

«За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській області (112), Вінницькій області (81) та у місті Києві (95)», - йдеться у повідомленні.

Загальна кількість хворих становить 29753 людини. З них 870 летальних випадків та 13567 пацієнтів одужало.