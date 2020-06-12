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Колишній міністр не очікував побачити у себе вдома співробітників ДБР о 6:30 ранку.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 червня, до колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна прийшли співробітники ДБР. Вони проводять обшук у його будинку. Причина такого ходу подій - рішення суду стосовно колишніх власників будинку.
«6:30 ранку. Всі сплять, діти, дружина, мама. Вривається ДБР з обшуком. Начебто (причина для обшуку - Ред.) Рішення суду стосовно колишніх власників будинку, де ми зараз живемо», - навів слова Омеляна аналітик Павло Нус.
До слова, навесні поточного року Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ зареєструвати кримінальне провадження щодо Омеляна, його заступника, державного секретаря відомства та провідних чиновників нинішнього складу Мінінфраструктури. А саме за доведення до банкрутства Бердянського порту.
Журналісти тим часом нагадали, що Володимир Омелян критикував Володимира Зеленського за «кацапську мову».
09:01: До Омеляна прийшли з обшуком
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