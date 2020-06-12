Ляшко запропонував роздати людям ваучери на 5000 гривень

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Олег Ляшко закликав владу допомогти найнезахищенішим верствам населення.
Новину передає «Преса України».
Колишній депутат ВРУ Олег Ляшко виступив на телеканалі «Україна». Політик закликав чинну владу негайно ухвалити рішення про роздачу українцям ваучерів на 5000 гривень. Зокрема, мова йде про малозабезпечених людей, пенсіонерів, багатодітні сім’ї, людей з інвалідністю.
Також Ляшко пропонує роздати ваучери усім, хто втратив доходи під час карантину.
«Хай ідуть і купують на 5 тисяч гривень усе, що найнеобхідніше, крім спиртного. Це не тільки врятує найбідніших від голодної смерті, а й допоможе підтримати малий бізнес і збільшить надходження податків до бюджету», - заявив радикал.
Він особливо наголосив, що це є прямим обов’язком влади.
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