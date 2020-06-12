Держекоінспекція готується стати правоохоронним органом

Аня Мартинюк 12 червня 2020, 07:58

Після того, як Кабмін дасть зелене світло відповідному рішенню, екоінспектора не можна буде не пустити на підприємство для перевірки.

Новину передає «Преса України».

Державна екологічна інспекція отримає статус правоохоронного органу. Відповідну заяву зробили у Держекоінспекції. Голова відомства Андрій Мальований роз’яснив, які зміни відбудуться.

«Дуже сподіваюся, що це (надання статусу правоохоронного органу, - ред.) відбудеться найближчим часом, Кабінет Міністрів прийме відповідне рішення. Тоді за недопуск інспектора на підприємство порушник підпадає під дію статті 343 Кримінального Кодексу України», - зазначив він.

Штраф за не допуск екоінспектора передбачається чималий, 50-200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто від 52 550 грн до 210 200 грн, виправні роботи чи арешт до шести місяців.

«Також на інспекторів поширяться все гарантії захисту від посягань на життя, здоров'я або майно - їх або їх близьких», - додав Мальований.

Тепер залишається дочекатися відповідного рішення Кабміну.