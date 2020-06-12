Буря на Львівщині – Загинула молода жінка

Аня Мартинюк 12 червня 2020, 07:36

Буревій з проливним дощем наробив біди у смт Брюховичі. Тут через повалене дерево загинула жінка.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 червня, стало відомо про те, що у селищі міського типу Брюховичі, що біля Львову, через складні погодні умови загинула 28-річна жінка. Так, у прес-службі Львівської міськради повідомили, що через сильний дощ та шквальний вітер на будинок, в якому вона перебувала, впало дерево.

«Від отриманих травм вона померла на місці», - зазначили у прес-службі.

Нагадаємо, 11 червня над Львовом пронісся буревій з проливним дощем і шквальним вітром. Так, випала майже чверть місячної норми опадів. Було повалено 34 дерева, а на дахах 21 будинку пошкоджено покриття.