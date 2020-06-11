Вакарчук склав мандат народного депутата

Аня Мартинюк 11 червня 2020, 14:54

45-річний політик-музикант вирішив залишитися у партії, однак без мандату народного депутата.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 червня, лідер фракції «Голос» Святослав Вакарчук зробив важливу заяву. Так, він виходить з ВРУ. Тим не менше, він хоче залишитися у партії. Однак, уже без мандату народного депутата.

Про своє рішення музикант-політик повідомив у Маріїнському парку.

«План такий: я відходжу в сторону, ви зі своїм г@@ном зі мною, а партія впевнено продовжується рухатися вперед», - заявив Вакарчук, звертаючись до своїх противників.

За його словами, до такого кроку його підштовхнули декілька фактів. Зокрема, конфлікт у партії щодо підписання проекту постанови про відставку Арсена Авакова.