Вакарчук склав мандат народного депутата

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45-річний політик-музикант вирішив залишитися у партії, однак без мандату народного депутата.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 червня, лідер фракції «Голос» Святослав Вакарчук зробив важливу заяву. Так, він виходить з ВРУ. Тим не менше, він хоче залишитися у партії. Однак, уже без мандату народного депутата.
Про своє рішення музикант-політик повідомив у Маріїнському парку.
«План такий: я відходжу в сторону, ви зі своїм г@@ном зі мною, а партія впевнено продовжується рухатися вперед», - заявив Вакарчук, звертаючись до своїх противників.
За його словами, до такого кроку його підштовхнули декілька фактів. Зокрема, конфлікт у партії щодо підписання проекту постанови про відставку Арсена Авакова.
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