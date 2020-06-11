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У Дніпрі студент вчинив суїцид – Батько не витримав й теж хотів вкоротити собі віку

Аня Мартинюк 11 червня 2020, 14:29
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У Дніпрі студент вчинив суїцид – Батько не витримав й теж хотів вкоротити собі віку

Знайшовши тіло сина та передсмертну записку поруч, чоловік впав у стан афекту.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 червня, стало відомо про трагедію у Дніпрі. Тут днем раніше 20-річний студент вистрілив собі у голову у квартирі, де він проживав з батьками. На моніторі комп’ютера він залишив передсмертну записку, в якій просив не влаштовувати йому похорон та не проводити церковні обряди.

Він також зазначив, що претензій ні до кого не має. Однак, причину, яка підштовхнула його до самогубства, не вказав.

Батько, коли знайшов тіло сина та прочитав записку, впав у стан афекту. Він завдав собі декілька ножових поранень в живіт. Чоловіка відвезли до лікарні. Сусіди відзначили, що сім’я цілком благополучна й син не мав конфліктів з батьками.

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