Ляшко та Тимошенко помітили за бесідою у кафе

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Політики відпочивали на літній терасі.
Новину передає «Преса України».
Політичний експерт Тетяна Лупова повідомила у соцмережі, що помітила 10 червня лідера «Батьківщини» Юлію Тимошенко у компанії політика Олега Ляшка. Так, вони відпочивали на літній терасі столичного кафе.
За словами Лупової, політики пили чай.
«Ось кого я сьогодні не очікувала побачити. Тимошенко і Ляшко разом п’ють чай на терасі кафе «Китайский привет». Напевне, передають привіт Зеленському», - підписала знімки Лупова.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Олег Ляшко веде переговори з Юлією Тимошенко про те, щоб «Батьківщина» не виставляла по округу сильного кандидата або ж взагалі політсила підтримала радикала.
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