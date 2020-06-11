Ляшко та Тимошенко помітили за бесідою у кафе

Аня Мартинюк 11 червня 2020, 13:17

Політики відпочивали на літній терасі.

Новину передає «Преса України».

Політичний експерт Тетяна Лупова повідомила у соцмережі, що помітила 10 червня лідера «Батьківщини» Юлію Тимошенко у компанії політика Олега Ляшка. Так, вони відпочивали на літній терасі столичного кафе.

За словами Лупової, політики пили чай.

«Ось кого я сьогодні не очікувала побачити. Тимошенко і Ляшко разом п’ють чай на терасі кафе «Китайский привет». Напевне, передають привіт Зеленському», - підписала знімки Лупова.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Олег Ляшко веде переговори з Юлією Тимошенко про те, щоб «Батьківщина» не виставляла по округу сильного кандидата або ж взагалі політсила підтримала радикала.