Радикала-вбивцю Стерненка вирішила підтримати Супрун

Аня Мартинюк 11 червня 2020, 12:47

Її помітили серед прихильників радикала Сергія Стерненка, підозрюваного у вбивстві людини.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 червня, стало відомо, що одіозна американська медреформаторка Уляна Супрун прибула до СБУ, де збираються вручити підозру одеському радикалу Сергію Стерненку. Як відомо, він зарізав чоловіка та зняв подію на камеру.

Сьогодні Стерненко повідомив, що до нього прибула поліція, щоб відвезти до СБУ для вручення підозри. Після цього підозрюваний закликав своїх прихильників відправитись до СБУ разом з ним.

Нагадаємо, вбивство відбулось у травні 2018 року. В Одесі біля будинку Стернека йому зустрілися двоє людей. За версією поліції, чоловіки не нападали на нього, однак він вирішив захиститися та поранив одного з них ножем, іншого ж наздогнав та зарізав. Дійство він зняв на камеру.

В результаті у травні Стерненка визнали потерпілим, адже у нього була порізана рука. Підозру посмертно оголосили вбитому Івану Кузнєцову.