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На жаль, полум’я знищило вантаж клієнтів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 червня, стало відомо про інцидент у Кривому Розі. Тут 10 червня згорів причіп вантажівки поштового оператора «Нова пошта». Інцидент трапився близько 10:20 на вулиці Кості Пестушко.
За даними ДСНС в Дніпропетровській області, водій побачив у дзеркалі заднього виду дим й одразу зупинився. Після цього він від'єднав тягач від причепа та від’їхав на безпечну відстань. Полум’я дуже швидко охопило причіп з вантажем клієнтів.
На щастя, обійшлось без постраждалих. На місці події працювали рятувальники. Причини загоряння встановлюються.
12:11: У Кривому Розі згорів причіп вантажівки «Нової пошти»
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