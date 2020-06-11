У Кривому Розі згорів причіп вантажівки «Нової пошти»

Аня Мартинюк 11 червня 2020, 12:11

На жаль, полум’я знищило вантаж клієнтів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 червня, стало відомо про інцидент у Кривому Розі. Тут 10 червня згорів причіп вантажівки поштового оператора «Нова пошта». Інцидент трапився близько 10:20 на вулиці Кості Пестушко.

За даними ДСНС в Дніпропетровській області, водій побачив у дзеркалі заднього виду дим й одразу зупинився. Після цього він від'єднав тягач від причепа та від’їхав на безпечну відстань. Полум’я дуже швидко охопило причіп з вантажем клієнтів.

На щастя, обійшлось без постраждалих. На місці події працювали рятувальники. Причини загоряння встановлюються.