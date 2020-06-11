Коронакриза вдарила по Zara – Любителів одягу чекають зміни

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Власник відомого бренду одягу продаватиме більше онлайн.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 червня, стало відомо, що власник Zara та Massimo Dutti, компанія Inditex, хоче вкласти колосальні $3 млрд у розвиток своїх онлайн-магазинів. Причина такого ходу подій – збитки, які компанії зазнали на тлі пандемії.
Очікується, що протягом трьох років гроші вливатимуть в розробку «повністю інтегрованих магазинів і онлайн модель». Це означає, що фізичних магазинів може поменшати. Очікується, що Inditex закриє 1200 магазинів протягом двох років й натомість відкриє 450 більш якісніших в місцях преміям-класу.
За попередніми даними, особливі магазини з’являться в Барселоні, Единбурзі, Ер-Ріяді, Пекіні та Боготі.
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