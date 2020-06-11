Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Порошенко та армія прихильників прибули під ДБР
  • ПриватБанк дозволив знімати готівку з карт в касах супермаркетів
  • З'явилася нова статистика щодо коронавірусу в Україні

Коронакриза вдарила по Zara – Любителів одягу чекають зміни

Аня Мартинюк 11 червня 2020, 11:40
Версія для друку
Коронакриза вдарила по Zara – Любителів одягу чекають зміни

Власник відомого бренду одягу продаватиме більше онлайн.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 червня, стало відомо, що власник Zara та Massimo Dutti, компанія Inditex, хоче вкласти колосальні $3 млрд у розвиток своїх онлайн-магазинів. Причина такого ходу подій – збитки, які компанії зазнали на тлі пандемії.

Очікується, що протягом трьох років гроші вливатимуть  в розробку «повністю інтегрованих магазинів і онлайн модель». Це означає, що фізичних магазинів може поменшати. Очікується, що Inditex закриє 1200 магазинів протягом двох років й натомість відкриє 450 більш якісніших в місцях преміям-класу.

За попередніми даними, особливі магазини з’являться в Барселоні, Единбурзі, Ер-Ріяді, Пекіні та Боготі.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції