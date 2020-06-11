Авіакатастрофа українського літака – Іран віддасть чорні ящики Франції

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Іноземні ЗМІ повідомили, що доля чорних ящиків зі збитого українського літака передадуть для розшифровки у Францію.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 червня, стало відомо, що Іран вирішив долю чорних ящиків зі збитого українського літака МАУ. За даними іноземних ЗМІ, Тегеран прийняв рішення відправити ящики на розшифровку в Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації (BEA) у Франції.
Також наголошується, що передача самописців відбудеться за згодою інших країн, які розслідують авіакатастрофу.
Наразі прес-секретар міністра транспорту Канади Марка Гарно не коментує такий хід подій. Також в Ірані ще не випустили офіційну заяву з цього приводу.
Нагадаємо, авіакатастрофа трапилась 8 січня 2020 року. В літак української авіакомпанії влучили іранські ракети. Іран визнав свою провину та вибачився за інцидент. На жаль, через прикру помилку загинули 176 людей, з яких 167 – пасажири. Також відомо, що серед пасажирів було 24 неповнолітніх.
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