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Про це одеський радикал повідомив у соцмережі й звернувся до своїх прихильників.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 червня, до одеського радикала Сергія Стерненка, який два роки тому зарізав людину, прийшла поліція. Підозрюваного поведуть в СБУ для вручення підозри.
На своїй сторінці у соцмережі Стерненко зазначив, що українська влада зійшла з розуму.
«Ну що ж, друзі, наша чудова влада таки остаточно зійшла з розуму! Прийшла до мене додому поліція з постановою про примусовий привід в СБУ до слідчого для вручення повідомлення про підозру в самозахисті», - зазначив підозрюваний.
Стерненко також підтвердив, що піде до СБУ й просить своїх прихильників підтримати його.
11:04: Авіакатастрофа українського літака – Іран віддасть чорні ящики Франції
10:24: Стерненка поведуть в СБУ для вручення підозри про вбивство
09:58: Новий рекорд – В Україні побільшало хворих на коронавірус
07:37: Виготовляли паспорти країн ЄС – Групі злочинців повідомлено про підозру
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