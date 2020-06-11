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Стерненка поведуть в СБУ для вручення підозри про вбивство

Аня Мартинюк 11 червня 2020, 10:24
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Стерненка поведуть в СБУ для вручення підозри про вбивство

Про це одеський радикал повідомив у соцмережі й звернувся до своїх прихильників. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 червня, до одеського радикала Сергія Стерненка, який два роки тому зарізав людину, прийшла поліція. Підозрюваного поведуть в СБУ для вручення підозри.

На своїй сторінці у соцмережі Стерненко зазначив, що українська влада зійшла з розуму.

«Ну що ж, друзі, наша чудова влада таки остаточно зійшла з розуму! Прийшла до мене додому поліція з постановою про примусовий привід в СБУ до слідчого для вручення повідомлення про підозру в самозахисті», - зазначив підозрюваний. 

Стерненко також підтвердив, що піде до СБУ й просить своїх прихильників підтримати його.

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