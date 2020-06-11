Новий рекорд – В Україні побільшало хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 11 червня 2020, 09:58

На жаль, кількість нових виявлених хворих збільшилась на 689 осіб.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 червня, у ЦГЗ МОЗ України повідомили, що за останню добу в Україні було зафіксовано 689 нових випадків зараження на коронавірус. Це рекорд за весь епідеміологічний період. Тепер загальна кількість хворих становить 29 070 осіб. Варто зазначити, що від коронавірусу, за даними МОЗ, померли 854 людини та 13 141 пацієнт одужав.

«Всього ж за добу в Україні від Сovid-19 померла 21 людина, а видужала - 372 пацієнта», - йдеться у повідомленні.

Ситуація в областях та місті Києві наступна.

Вінницька область — 1236 випадків;

Волинська область — 1266 випадків;

Дніпропетровська область — 981 випадок;

Донецька область — 269 випадків;

Житомирська область — 992 випадки;

Закарпатська область — 1471 випадок;

Запорізька область — 510 випадків;

Івано-Франківська область — 1649 випадків;

Кіровоградська область — 563 випадки;

м. Київ — 3671 випадок;

Київська область — 1919 випадків;

Львівська область — 2414 випадків;

Луганська область — 54 випадки;

Миколаївська область — 311 випадків;

Одеська область — 1045 випадків;

Полтавська область — 276 випадків;

Рівненська область — 2175 випадків;

Сумська область — 203 випадки;

Тернопільська область — 1349 випадків;

Харківська область — 1374 випадки;

Херсонська область — 179 випадків;

Хмельницька область — 523 випадки;

Чернівецька область — 3793 випадки;

Черкаська область — 506 випадків;

Чернігівська область — 341 випадок.

Інформації з тимчасово окупованих територій немає.