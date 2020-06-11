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Медики розповіли про небезпеки носіння масок влітку

Аня Мартинюк 11 червня 2020, 09:19
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Медики розповіли про небезпеки носіння масок влітку

Так, вони вкотре наголосили, що здорові люди не носять їх на вулицях. 

Новину передає «Преса України».

У зв’язку з настанням теплої пори року медики вирішили нагадати людям, які полюбляють прогулюватися вулицею у захисних масках, про ризики, які вони несуть. Так, при температурі повітря +30 градусів за Цельсієм обличчя людини починає потіти, в результаті піт вбирає маска й вона перестає виконувати захисні функції.

Також на масках затримуються цілі сім’ї шкідливих бактерій, які людина вдихає. Тому бажаючим носити маску влітку треба змінювати її кожні 30 хвилин. Крім того, рекомендується протирати обличчя мірамістином або розчином хлоргексидину.

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