Членам сімей Небесної сотні підвищать пенсії

Виготовляли паспорти країн ЄС – Групі злочинців повідомлено про підозру 07:37
В МОЗ заявили про збільшення кількості хворих на коронавірус 09:52
В Днепре убили директора колледжа культуры и искусств. Кто следующий? 09:51
Я мечтаю о том, чтобы дочь Ирины Верещук попала бы в лапы аваковских "мясников" 09:44
Представлено рейтинг найпопулярніших вживаних авто серед українців 15:02
ПриватБанк дозволив знімати готівку з карт в касах супермаркетів 14:39
158 квартир та мільйони готівки – Депутат з Рівненщини здивував декларацією 14:12
На Рівненщині знайшли «коронавірусне» сміття зі Львова – ЗМІ 13:50
Кабмін дав зелене світло підвищенню доплат до пенсій родичам активістів, які загинули під час Революції гідності.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що Кабмін підтримав ідею підняти розмір доплат до пенсій для родичів активістів, які загинули у січні-лютому 2014 року під час Революції гідності. Однак, мова йде про доплати для непрацездатних родичів активістів.
Варто зазначити, що для реалізації рішення з бюджету країни треба буде виділяти 1,66 млн грн. щорічно. Доплата становитиме максимальний розмір пенсії в Україні.
07:37: Виготовляли паспорти країн ЄС – Групі злочинців повідомлено про підозру
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.