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Членам сімей Небесної сотні підвищать пенсії

Аня Мартинюк 11 червня 2020, 08:44
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Членам сімей Небесної сотні підвищать пенсії

Кабмін дав зелене світло підвищенню доплат до пенсій родичам активістів, які загинули під час Революції гідності.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що Кабмін підтримав ідею підняти розмір доплат до пенсій для родичів активістів, які загинули у січні-лютому 2014 року під час Революції гідності. Однак, мова йде про доплати для непрацездатних родичів активістів.

Варто зазначити, що для реалізації рішення з бюджету країни треба буде виділяти 1,66 млн грн. щорічно. Доплата становитиме максимальний розмір пенсії в Україні.

 

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