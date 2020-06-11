Оксана Марченко виявилась співвласницею «1+1»

Аня Мартинюк 11 червня 2020, 08:12

Журналісти «Наші гроші» проаналізували декларацію Віктора Медведчука, чоловіка телеведучої. Виявилось, що про такий хід подій не знав навіть олігарх, власник «1+1» Ігор Коломойський.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що дружина політика Віктора Медведчука, який також є кумом президента РФ Володимира Путіна, є співвласницею телеканалів «1 + 1» та «2 + 2». Так, Оксана Марченко фігурує у декларації чоловіка як власниця Bolvik Ventures Ltd (Британські Віргінські острови).

Дана компанія через ланцюг інших фірм володіє 24,66% в ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1 + 1». До слова, іншим власником «1+1» вказаний олігарх Ігор Коломойський. Останній заявив, що здивований тим, що часткою «Студії 1+1» володіє сім’я Медведчуків.

Крім того Bolvik Ventures Ltd фігурує в структурі власності каналу «2 + 2» й так само через ряд інших фірм вона контролює частку в 24,51%.

«Як і у випадку з "1 + 1", на офіційному сайт "2 + 2" зазначено, що компанію Bolvik Ventures Ltd контролює тільки Ігор Суркіс, але немає ніяких даних про причетність до неї Віктора Медведчука», - додали журналісти «Наші гроші».

Очікується, що офіційні коментарі від «1+1» з’являться після повної перевірки ситуації.