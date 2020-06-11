Виготовляли паспорти країн ЄС – Групі злочинців повідомлено про підозру 07:37
В МОЗ заявили про збільшення кількості хворих на коронавірус 09:52
В Днепре убили директора колледжа культуры и искусств. Кто следующий? 09:51
Я мечтаю о том, чтобы дочь Ирины Верещук попала бы в лапы аваковских "мясников" 09:44
Представлено рейтинг найпопулярніших вживаних авто серед українців 15:02
ПриватБанк дозволив знімати готівку з карт в касах супермаркетів 14:39
158 квартир та мільйони готівки – Депутат з Рівненщини здивував декларацією 14:12
На Рівненщині знайшли «коронавірусне» сміття зі Львова – ЗМІ 13:50
Зловмисників, які займалися підробкою документів на Київщині, чекає тюремний термін.
Новину передає «Преса України».
5 учасникам групи, яка організувала незаконне виробництво підроблених паспортів на Київщині повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України. Було встановлено, що організована група осіб виготовляла та збувала документи країн ЄС через Інтернет.
Відомо, що правоохоронці задокументували факт продажу паспортів громадян Словацької, Польської та Румунської республік впродовж квітня-травня поточного року.
Слідчі дії тривають. До слова, санкція за статтями передбачає до 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.
07:37: Виготовляли паспорти країн ЄС – Групі злочинців повідомлено про підозру
10:23: НБУ ослабив гривню до долара
09:52: В МОЗ заявили про збільшення кількості хворих на коронавірус
09:51: В Днепре убили директора колледжа культуры и искусств. Кто следующий?
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.