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Виготовляли паспорти країн ЄС – Групі злочинців повідомлено про підозру

Аня Мартинюк 11 червня 2020, 07:37
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Виготовляли паспорти країн ЄС – Групі злочинців повідомлено про підозру

Зловмисників, які займалися підробкою документів на Київщині, чекає тюремний термін. 

Новину передає «Преса України».

5 учасникам групи, яка організувала незаконне виробництво підроблених паспортів на Київщині повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України. Було встановлено, що організована група осіб виготовляла та збувала документи країн ЄС через Інтернет.

Відомо, що правоохоронці задокументували факт продажу паспортів громадян Словацької, Польської та Румунської республік впродовж квітня-травня поточного року.

Слідчі дії тривають. До слова, санкція за статтями передбачає до 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

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