Портнов розкритикував владу за підозру Порошенку

Аня Мартинюк 10 червня 2020, 14:58

Юрист зауважив, що Порошенко встиг скоїти чимало гучніших злочинів, ніж призначення Сергія Семочко. Також Андрій Портнов згадав про те, що екслідер встиг переховати накрадені гроші.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 червня, 5 президенту України Петру Порошенку вручили першу підозру у ДБР за неправомірний акт про призначення чиновника служби зовнішньої розвідки. Мова йде про незаконне призначення заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочко.

Юрист Андрій Портнов прокоментував такий хід подій. За його словами, українці чекають зовсім не таких дій.

«З усіх кримінальних гріхів Порошенко влада вибрала для його першої офіційної підозри саме нікчемне і найважчепояснювальне для суспільства - неправомірний акт про призначення чиновника служби зовнішньої розвідки», - зазначив Портнов.

Він нагадав, що Петро Порошенко причетний до «десятків фактів мародерства, крадіжок з бюджету, корупції, державної зради під час підписання мінських угод, підриві суверенітету, продемонстрованого на аудіозаписах з керівниками США, військових злочинів, узурпації влади, передачі в російський полон українських моряків, відмивання злочинних доходів, несплати податків, фінансових махінацій в офшорах, незаконного заволодіння природними ресурсами, фальсифікації кримінальних справ та зловживанні владою».

Портнов також нагадав, що за цілий рік Порошенко встиг переоформити всі вкрадені і відмити активи на третіх осіб, змінити карту офшорів, зняти мільйони доларів готівки і переховати гроші.