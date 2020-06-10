У МОЗ заявили про дефіцит лікарів в Україні

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Максим Степанов розповів, яких лікарів не вистачає в Україні та чому.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 червня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в країні є дефіцит лікарів. А саме 48% епідеміологів та 41% вірусологів. З відповідною заявою виступив міністр МОЗ Максим Степанов.
«Дефіцит лікарів-епідеміологів в обласних лабораторних центрах України на сьогодні становить 48%. Лікарів лаборантів-гігієністів 51%, лікарів-вірусологів 41%. Вважаємо, що ситуацію потрібно змінювати, це стало наслідком ... відношення за останні 5 років саме до цих спеціальностей», - заявив він.
Міністр вважає, що ситуацію необхідно терміново виправляти. Для цього в МОЗ розробили декілька механізмів.
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