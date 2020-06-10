Порошенко та армія прихильників прибули під ДБР

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Журналісти очікували, що Петро Порошенко на допит не прибуде.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 червня, під ДБР зібрались прихильники Петра Порошенка. Як відомо, одіозний колишній лідер має прибути на допит у справі про вивезення 43 картин з України.
В результаті мітингувальники принесли з собою картини-колажі, на яких головними героями є президент Володимир Зеленський, олігарх Ігор Коломойський та генпрокурор Ірина Венедиктова.
Журналісти видання «Страна» відзначили, що уже традиційно, якщо з’являються подібні активісти, Петро Порошенко не прибуває на допит. Однак, він все ж прибув.
Так, Порошенко виступив перед мітингувальниками, заявивши про свою невинність.
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