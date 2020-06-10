В Одесі обвалився житловий будинок

Аня Мартинюк 10 червня 2020, 10:49

Рятувальники не змогли приступити до розбору уламків через запах газу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 червня, стало відомо, що в Одесі на вулиці Ясна, 10 обвалився житловий чотириповерховий будинок. Подія трапилась близько 3:09.

Про це повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Відомо, що будівля з 1912 року. В ній зареєстровано 37 осіб, однак проживали 24 людини.

«В результаті обвалення пошкоджено газову трубу. Місце пошкодження не виявлено. Роботи з розбору будівельних конструкцій не проводяться у зв'язку з наявністю в повітрі запаху газу», - додали рятувальники.

Інформації щодо жертв не поступало.