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НБУ ослабив гривню до долара

Аня Мартинюк 10 червня 2020, 10:23
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НБУ ослабив гривню до долара

Офіційна гривня в Україні продемонструвала зміцнення до євро та ослаблення до долара.

Новину передає «Преса України». 

НБУ встановив офіційний курс гривні до долара на 10 червня. Сьогодні офіційна гривня ослабла на 4 копійки відносно долара. Вона коштує 26,64 грн.  

Офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 30,08 грн. Офіційна гривня зміцніла на 6 копійок від попереднього встановленого банком курсу.

Аналітик Тарас Котович заявив, що протягом поточного тижня гривня може зміцнитись відносно провідної іноземної валюти, долара, до рівня 26,5 грн. За його прогнозом, можна очікувати, що нацвалюта згодом зміцниться до 26 грн. Такий хід подій можливий при збереженні високого рівня пропозиції валюти.

 

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