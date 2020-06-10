В Днепре убили директора колледжа культуры и искусств. Кто следующий?

zmxn 10 червня 2020, 09:51

В Днепре умер известный деятель культуры Вячеслав Рыжов. Он был заслуженным работником культуры Украины и 20 лет возглавлял колледж культуры и искусств. Вя чеслав Васильевич - это был именно тот тип руководителя, с которых сценаристы писали образы к культовым кинолентам. Он был Эстетом с большой буквы и настоящим Патриотом". Это было пошло и мерзко, ибо эти несколько строк о Рыжове были позаимствованы из моей старой статьи. У чиновников и депутатов не нашлось своих собственных слов соболезнования для некролога. А еще им не хватило совести сказать правду: Рыжова убили... Его похоронили почти год назад - 31 августа 2019 года... То, что его убьют мне стало понятно еще в 2016-м и я написал большую статью, надеясь предотвратить это циничное убийство https://uapress.info/ ru/news/show/118862/ . Написал, но не смог уберечь его от гибели... Сразу же после похорон, вдова взяла с меня слово, что я не напишу ни строчки. Я молчал почти год, но больше не могу. 30 августа минувшего года власти озвучили короткое сообщение через местные СМИ : "

... Его могли убить, подложив взрывное устройство под днище автомобиля. Его могли застрелить поздним вечером из пистолета на выходе из колледжа. Ему могли всадить "заточку" в сердце в подъезде дома, в котором он жил. Но убийцы применили "цивилизованный" способ. Они убивали его медленно, извращенно и мучительно... И 30 августа поставили финальную точку...

... То, что это филигранная спецоперация ФСБ и что Рыжов, в конце концов, будет физически устранен, для меня стало очевидным еще в 2016 году - об этом я писал выше. Пытаясь упредить "упыря" - непосредственного исполнителя - депутата Днепропетровского облсовета, я ходил в Управление культуры, Областную прокуратуру, СБУ, Облсовет. Я просил и требовал: "Спасите Рыжова! Вы что, не понимаете, что происходит?!". Но ни одному человеку в регионе не было дела до судьбы Эстета и Патриота. И позже я понял: им всем нужна была его смерть..

... Одним из главных векторов гибридной войны является и деологический фронт. И Украина фатально проиграла битву на этом направлении. И смерть Рыжова лежит в этой же плоскости. Колледж культуры и искусств - это оплот украинской драматургии, прозы, поэзии, живописи. Это фундамент великого патриотизма и национального духа. В период военного противостояния "путинским соколам" деятельность колледжа необходимо было нейтрализовать. И российские "спецы", руками украинских коллаборационистов, филигранно.выполнили эту задачу. Колледж без Рыжова - это совершенно иное заведение. И это трагедия, это беда... Задача устранения директора коллежда, патриота и гражданина, была "доверена" депутатам-коррупционерам. В качестве приза за голову Рыжова, они должны были получить.... Об этом чуть позже... Зная, что у директора существуют проблемы с сердечно-сосудистой системой, его начали жестоко "травить": в правоохранительные органы оегулярно начали поступать заявления о, якобы, хищениях в особо крупных размерах. Только закрывалось одно уголовное дело, как моральные педерасты тут же подавали новое заявление, запуская маховик нового следствия. Пять уголовных дел и ни копейки хищений: Рыжов был кристально честен. И потому каждое новое уголовное дело добивало его сердце. Он теперь жил вместе с капельницей. После четвертого уголовного дела врачи вынуждены были применить психотропные препараты. Он принимал их, пока не превратился в беспомощный "овощ" - он, 60-летний красавец-мужчина. Заявления в правоохранительные органы тут же прекратились: неадекватный Рыжов был уже не страшен. А вскоре его не стало... Кто будет следующим? У директора какого бюджетного подразделения сохранилась еще недвижимость в центральной части Днепра?

... И по поводу "приза" за голову Рыжова... 27 марта 2020 года депутаты Днепропетровского облсовета вынесли решение, шокировавшее всю городскую общественость - о присоединении Днепропетровского театрально-художественного колледжа к Колледжу культуры и искусств https://gorod.dp.ua/ news/171534 . Оба колледжа расположены в самом центре Днепра. А потому с полной уверенностью можно предположить, что... Что спустя некоторое время уже новое учебное заведение еще раз "сольется в экстазе" с каким-нибудь полуразрушенным Домом культуры имени какого-нибудь чукотского оленевода Обстола Хуембеева, где-нибудь на жилмассиве "Бронетёмкин Поносец" на окраине Днепра ... И те, кто травил Рыжова, получат свою долю в одном из двух освободившихся в центре зданий...

P.S. Идеологическая война продолжается. И продолжается не в нашу пользу. Пройдите по Днепру, посмотрите афиши. Войны нет! Единственный театр, руководство которого помнит, что на востоке Украины идет кровавое притовостояние - это Театр им. Т. Г. Шевченко. Это, увы, единственный театр, на сцене которого идут патриотические спектакли. отображающие мужество и героизм украинских воинов. И создается впечатление, что дирекции Оперного театра, Театра Драмы и комедии, Филармонии, Органного зала - это отряд слепоглухонемых космонавтов, в 2014 году улетевших на Луну. Может им, сука, оттуда не возвращаться?....

Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм"