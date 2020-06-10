Я мечтаю о том, чтобы дочь Ирины Верещук попала бы в лапы аваковских "мясников"

zmxn 10 червня 2020, 09:44

..Вместо предисловия: "Когда наркоман - сын твоего соседа, то это "тварь и ублюдок". Когда наркоман - твой собственный сын, то это "несчастный, больной ребенок" ( А. Балаев, повесть "Не дразните волка" )....

Который день не выходит из головы циничное заявление депутата ВР Ирины Верещук относительно отставки Арсена Авакова: "Поднимать вопрос об отставке министра МВД можно только при наличии кандидатуры на его должность. Вопрос об отставке министра внутренних дел в стране, в которой идет война - вопрос национальной безопасности...".

Я мечтаю о том, чтобы дочь депутата ВРУ от партии "Слуга народа" Ирины Андреевны Верещук попала бы в лапы аваковских "мясников". Всего на одну ночь. Если конечно же на свете есть Бог и в мире существует хоть какая-то справедливость. Чтобы чистая, светлая девочка просто возвращалась бы со своим молодым человеком из театра домой. И чтобы к ним подъехал "ментовоз". И чтобы "реформированные" ублюдки в погонах под предлогом "идентификации личности", предложили бы молодым людям проехать с ними в райотдел полиции, предварительно отобрав телефоны.... А потом была бы долгая, страшная ночь.... И невинного ребенка восемь часов подряд жестко истязали, насиловали, избивали... Восемь часов подряд, методично, со знанием дела, аваковские "мусора" убивали бы в ней человека, личность, будущую мать... Просто так. Просто потому, что они были сильнее. Просто потому, что им нужно было срочно куда-то слить свою вонючую, козлиную сперму. Просто потому, что они ничего не боялись и занимались этим скотством регулярно, дважды в неделю, ибо за спиной была надежная "крыша" - грозная фигура Арсена Авакова... И чтобы Ирина Верещук всю эту ночь в ужасе металась бы по квартире, обзванивая родных и близких. И чтобы набрала номер телефона министра МВД, и услышала бы в ответ: "Ириша, не беспокойся! Наверное засиделась девочка где-нибудь в компании: дело-то молодое. Не переживай, мои соколы надежно стерегут порядок в Киеве и преступность в стране практически на нуле...". И чтобы утром в квартиру Ирины Верещук наконец-то позвонили. И чтобы она, распахнув дверь, увидела на пороге своего ребенка. И чтобы по глазам девочки, повзрослевшей за одну ночь на десять лет, мать поняла бы что произошло в эти страшные, долгие восемь часов. А потом они сидели бы, обнявшись, на диване и девочка, захлебываясь слезами, поминутно воспроизводила все пережитые ею надругательства. И Ирина Верещук вместе дочерью сама прошла бы все круги ада.... Это теперь ее били, унижали и группой насиловали животные, наделенные властью, оружием и похотью ...И спустя час она постарела бы на десять лет...

... А потом Арсен Аваков отказался бы извиняться перед семьей Верещук, ибо его обязанности - это бороться с преступностью, но не извиняться перед "терпилами"... И, наконец, спустя насколько дней, Ирина Андреевна, вся в черном, без каких-либо признаков косметики на лице, постаревшая и осунувшаяся, вышла бы на трибуну Верховной Рады. И мертвую тишину безмерного пространства огромного зала заседаний, разрезал бы ее сухой, уверенный голос:

- Уважаемые коллеги! Из многочисленных публикаций всем вам хорошо известно, какое страшное горе постигло нашу семью. Все члены семьи Верещук унижены и изнасилованы вместе с нашей девочкой. Это ад... Я знаю, что большинство из вас жаждут расправы над Арсеном Аваковым. Но поднимать вопрос об отставке министра МВД можно только при наличии кандидатуры на его должность. Вопрос об отставке министра внутренних дел в стране, в которой идет война - вопрос национальной безопасности. И потому я хочу заявить: несмотря ни на что наша семья переживет это горе, справится с ним. И я постараюсь объяснить своей дочери, что иногда в жизни происходят очень страшные вещи, которые мы, как христиане, должны быть готовы прощать. Наша семья прощает тех молодых людей, которые надругались над моим ребенком, ибо завтра Путин может начать полномасштабное вторжение. И эти полицейские, с оружием в руках, будут охранять нашу землю - это ведь тоже вопрос национальной безопасности. Мы прощаем министра МВД. И желаем ему всяческих успехов в борьбе с преступностью...."...

... Нет, наверное, Бога на свете... И справедливости тоже нет... Потому что у Ирины Андреевны Верещук, увы, нету дочери. У нее есть сын, юноша 16-ти лет....

Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм"