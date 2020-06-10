В МОЗ заявили про збільшення кількості хворих на коронавірус

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На жаль, кількість хворих збільшилась на 525 осіб.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 червня, у прес-службі МОЗ представили свіжу статистику щодо поширення коронавірусу в Україні. Так, за останню добу кількість нових виявлених хворих зросла на 525 осіб. Тепер загальна кількість хворих становить 28381 людина. На жаль, з них 833 пацієнти померли. Також 12769 людей одужали.
Найбільше хворих в Чернівецькій області — 3757 випадків. На другому місці місто Київ з 3580 випадками. Закриває трійку лідерів Львівська область, де 2289 випадків.
Ситуація в інших областях наступна.
Рівненська область — 2122 випадки.
Київська область — 1865 випадків.
Івано-Франківська область — 1622 випадки.
Закарпатська область — 1448 випадків.
Харківська область — 1338 випадків.
Тернопільська область — 1313 випадків.
Волинська область — 1214 випадків.
Вінницька область — 1192 випадки.
Одеська область — 1028 випадків.
Дніпропетровська, Житомирська області — по 973 випадки.
Кіровоградська область — 562 випадки.
Хмельницька область — 520 випадків.
Запорізька область — 502 випадки.
Черкаська область — 501 випадок.
Миколаївська область — 309 випадків.
Полтавська область — 276 випадків.
Донецька область — 246 випадків.
Сумська область — 198 випадків.
Херсонська область — 179 випадків.
Луганська область — 54 випадки.
До слова, у світі кількість хворих на коронавірус зросла до 7,325,401 пацієнта. З них 413,749 людей померли та 3,605,284 одужали.
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