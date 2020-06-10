В МОЗ заявили про збільшення кількості хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 10 червня 2020, 09:52

На жаль, кількість хворих збільшилась на 525 осіб.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 червня, у прес-службі МОЗ представили свіжу статистику щодо поширення коронавірусу в Україні. Так, за останню добу кількість нових виявлених хворих зросла на 525 осіб. Тепер загальна кількість хворих становить 28381 людина. На жаль, з них 833 пацієнти померли. Також 12769 людей одужали.

Найбільше хворих в Чернівецькій області — 3757 випадків. На другому місці місто Київ з 3580 випадками. Закриває трійку лідерів Львівська область, де 2289 випадків.

Ситуація в інших областях наступна.

Рівненська область — 2122 випадки.

Київська область — 1865 випадків.

Івано-Франківська область — 1622 випадки.

Закарпатська область — 1448 випадків.

Харківська область — 1338 випадків.

Тернопільська область — 1313 випадків.

Волинська область — 1214 випадків.

Вінницька область — 1192 випадки.

Одеська область — 1028 випадків.

Дніпропетровська, Житомирська області — по 973 випадки.

Кіровоградська область — 562 випадки.

Хмельницька область — 520 випадків.

Запорізька область — 502 випадки.

Черкаська область — 501 випадок.

Миколаївська область — 309 випадків.

Полтавська область — 276 випадків.

Донецька область — 246 випадків.

Сумська область — 198 випадків.

Херсонська область — 179 випадків.

Луганська область — 54 випадки.

До слова, у світі кількість хворих на коронавірус зросла до 7,325,401 пацієнта. З них 413,749 людей померли та 3,605,284 одужали.