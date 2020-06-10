МВФ готова дати перший транш Україні – Шмигаль

Аня Мартинюк 10 червня 2020, 09:14

Перший транш так званої допомоги МВФ надасть у червні.

Новину передає «Преса України».

Голова українського Уряду Денис Шмигаль повідомив, що днем раніше, 9 червня, МВФ схвалив нову програму кредитування stand-by для України. Мова йде про програму, в ході якої українська держава отримає $5 млрд на 1,5 року.

Шмигаль заявив, що перший транш у розмірі $2,1 млрд Укрїана отримає у червні.

«Зелене світло» від Міжнародного валютного фонду підтверджує відповідальність влади, зокрема нашого уряду щодо виконання своїх зобов'язань перед міжнародними партнерами, а також прихильність системних змін в країні», - заявив він.

Прем’єр-міністр запевнив, що гроші підуть на допомогу людям та підтримку економіки. Нагадаємо, МВФ дає кредит Україні в обмін на виконання ряд вимог. Серед них продовження реформи Супрун, підняття тарифів, продаж землі іноземцям, скорочення шкіл та інше.