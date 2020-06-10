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Українським водіям показали, як фіксують їх порушення

Аня Мартинюк 10 червня 2020, 08:37
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Українським водіям показали, як фіксують їх порушення

Столичні водії-порушники ПДР показали, які листи отримують, коли їх ловлять відеофіксатори.

Новину передає «Преса України».

Столичні водії, які порушили ПДТ та були зафіксовані камерою відеофіксації, показали, які «листи» отримують. Автомобілісти уже прозвали такі листи «листами щастя». Зокрема, вони приходять водіям на електронну пошту.

У листі є фото і відео моменту порушення, місце, де відбулось порушення. Крім того, водіям-порушникам пропонують заплатити штраф з 50%-ю знижкою. Якщо оплата буде проведена у перші дні.

Нагадаємо, у Києві за перші 17 годин роботи камери відео фіксації зловили понад 35 тисяч порушників.

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