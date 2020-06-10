МОЗ представило нові правила проведення концертів

Аня Мартинюк 10 червня 2020, 08:13

В МОЗ запропонували проводити концерти та інші масові заходи без фан-зон. Однак, це не єдина пропозиція.

Новину передає «Преса України».

Міністерство охорони здоров'я представило рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів при проведенні культурних заходів. Мова йде про тимчасові заходи на період карантину.

Так, у відвідувачів таких заходів обов’язково необхідно виміряти температуру. Також на території проведення заходу, для прикладу, концерту, має бути інформаційний стенд, а також антисептики.

Скупчення людей не має бути. Тому фан-зони МОЗ пропонує тимчасово заборонити. Ще одна пропозиція – зробити більше пунктів входу на концерт.

«У місцях проведення публічних заходів на 5 квадратних метрів має бути не більше одного відвідувача, кожен обов'язково повинен бути в захисній масці або респіраторі», - йдеться у повідомленні.

Ще одна вимога – розміщення відвідувачів передбачено на сидячих місцях. Відстань між стільцями повинна бути не менше 1,5 метра.