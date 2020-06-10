На українських бебібоксах хотіли добряче заробити

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9 компанії запідозрили у змові.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 червня, стало відомо, що урядові закупівельники виявили змову на тендері по бебібоксам, який видають усім жінкам, які народили дитину.
За даними журналістів «Наші гроші», установа «Професійні закупівлі» Мінекономрозвитку дискваліфікувала одразу 9 компаній з закупівлі бебібоксів. А саме на 1,23 млрд грн. Компанії діяли підозріло синхронно.
Так, було виявлено ознаки змови у ТОВ «Кванті Лімітед», ТОВ «Фін Платінум Компані», ТОВ «Роялті Органік», ТОВ «Медсі», ТОВ «Експо Трейд Інком», ТОВ «Уртус», ТОВ «Профітбіз», ТОВ «Ліртон Груп», ТОВ «Скай Трейд Україна».
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