Представлено рейтинг найпопулярніших вживаних авто серед українців

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У трійку лідерів увійшли Volkswagen, Nissan та Ford.
Новину передає «Преса України».
За даними Укрінформу, у травні 2020 року українці найчастіше купували Volkswagen Passat, які були у використанні та привезені з-за кордону. А саме 1457 одиниць. На другому місці Nissan Rogue – 1225 одиниць, третьому Ford Focus – 1202 автомобіля, четвертому - Volkswagen Jetta – 1132 авто, п’ятому Renault Megane – 1062 автомобіля.
Всього у травні понад 30,6 тис. вживаних легковиків отримали українські реєстраційні номери.
Тим часом в Укравтопромі заявили, що у порівнянні з травнем 2019 року, частка імпортованих вживаних автомобілів зросла на 28%.
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