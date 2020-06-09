Представлено рейтинг найпопулярніших вживаних авто серед українців

Аня Мартинюк 09 червня 2020, 15:02

У трійку лідерів увійшли Volkswagen, Nissan та Ford.

Новину передає «Преса України».

За даними Укрінформу, у травні 2020 року українці найчастіше купували Volkswagen Passat, які були у використанні та привезені з-за кордону. А саме 1457 одиниць. На другому місці Nissan Rogue – 1225 одиниць, третьому Ford Focus – 1202 автомобіля, четвертому - Volkswagen Jetta – 1132 авто, п’ятому Renault Megane – 1062 автомобіля.

Всього у травні понад 30,6 тис. вживаних легковиків отримали українські реєстраційні номери.

Тим часом в Укравтопромі заявили, що у порівнянні з травнем 2019 року, частка імпортованих вживаних автомобілів зросла на 28%.