ПриватБанк дозволив знімати готівку з карт в касах супермаркетів

Аня Мартинюк 09 червня 2020, 14:39

Для цього в магазині необхідно буде зробити покупку та розрахуватися за неї карткою.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 червня, стало відомо, що ПриватБанк запустив новий сервіс. Клієнти найбільшого системного банку країни тепер можуть знімати до 500 гривень в касах супермаркетів або магазинів.

«Послуга вже працює і доступна в POS-терміналах 65 000 торгових точок, їх кількість буде зростати», - розповіли у прес-службі банку.

Процес зняття готівки буде доволі простим. Необхідно оплатити покупку в магазині банківською карткою, після чого завити касиру про бажання зняти готівку.