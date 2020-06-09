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Для цього в магазині необхідно буде зробити покупку та розрахуватися за неї карткою.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 червня, стало відомо, що ПриватБанк запустив новий сервіс. Клієнти найбільшого системного банку країни тепер можуть знімати до 500 гривень в касах супермаркетів або магазинів.
«Послуга вже працює і доступна в POS-терміналах 65 000 торгових точок, їх кількість буде зростати», - розповіли у прес-службі банку.
Процес зняття готівки буде доволі простим. Необхідно оплатити покупку в магазині банківською карткою, після чого завити касиру про бажання зняти готівку.
14:39: ПриватБанк дозволив знімати готівку з карт в касах супермаркетів
14:12: 158 квартир та мільйони готівки – Депутат з Рівненщини здивував декларацією
13:50: На Рівненщині знайшли «коронавірусне» сміття зі Львова – ЗМІ
11:49: На Дніпропетровщині у квартирі депутата пролунав вибух
11:15: Соромно чи ні - Зеленський прокоментував жарти про Україну
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