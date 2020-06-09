158 квартир та мільйони готівки – Депутат з Рівненщини здивував декларацією

Аня Мартинюк 09 червня 2020, 14:12

За свій 41 рік депутат Віктор М’ялик встиг нажити мільйони.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 червня, стало відомо, що депутат фракції «За майбутнє» Віктор М’ялик вніс у свою декларацію 158 квартир. Усі квартири знаходяться в у Києво-Святошинському районі.

Крім того, у сім’ї нардепа є два житлових будинки і дачний будинок на 128 квадратних метрів у Фастівському районі під Києвом. Також у нардепа є сотні нежитлових приміщень, гаражів, паркомісць, близько 80 земельних ділянок під Києвом і під Рівним.

До слова, Віктор М’ялик родом з села Воронки Володимирецького району Рівненської області.