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За свій 41 рік депутат Віктор М’ялик встиг нажити мільйони.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 червня, стало відомо, що депутат фракції «За майбутнє» Віктор М’ялик вніс у свою декларацію 158 квартир. Усі квартири знаходяться в у Києво-Святошинському районі.
Крім того, у сім’ї нардепа є два житлових будинки і дачний будинок на 128 квадратних метрів у Фастівському районі під Києвом. Також у нардепа є сотні нежитлових приміщень, гаражів, паркомісць, близько 80 земельних ділянок під Києвом і під Рівним.
До слова, Віктор М’ялик родом з села Воронки Володимирецького району Рівненської області.
14:39: ПриватБанк дозволив знімати готівку з карт в касах супермаркетів
14:12: 158 квартир та мільйони готівки – Депутат з Рівненщини здивував декларацією
13:50: На Рівненщині знайшли «коронавірусне» сміття зі Львова – ЗМІ
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