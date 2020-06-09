На Рівненщині знайшли «коронавірусне» сміття зі Львова – ЗМІ

Аня Мартинюк 09 червня 2020, 13:50

Близько 20 тонн сміття було викинуто невідомими біля села Копань.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 червня, стало відомо, що поблизу села Копань Рівненської області знайшли використані пробірки для проходження тесту на коронавірус. Про це розповіли у відділі комунікації обласного управління Нацполіції.

Відомо, що сміття, яке, як відзначає Радіо Трек, з Львівщини, викинули 8 червня невідомі люди. Мова йде про близько 20 тонн.

За фактом забруднення або псування земель слідчі Демидівського відділення поліції розпочали досудове розслідування. Тепер вирішується питання про утилізацію відходів.