У Стрию помітили шалено дорогий автомобіль

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Мова йде про Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe.
Новину передає «Преса України».
У місті Стрий Львівської області помітили рідкісний дороговартісний автомобіль Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe. Вартість такого транспортного засобу становить від 100 до 450 тисяч доларів.
Інтернет-спільнота відзначила, що авто можна придбати за річний бюджет міста Стрий.
«Назаробітчанили», - пожартували у Мережі.
«Мер додому приїхав?» - також з’явилось у коментарях.
«У Польщі таку бачив», - додали представники інтернет-спільноти.
До слова, Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe був у випуску з 2007 по 2016 рік.
11:49: На Дніпропетровщині у квартирі депутата пролунав вибух
11:15: Соромно чи ні - Зеленський прокоментував жарти про Україну
10:02: В Україні 394 нові випадки захворювання на коронавірус – МОЗ
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