У Стрию помітили шалено дорогий автомобіль

Аня Мартинюк 09 червня 2020, 13:18

Мова йде про Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe.

Новину передає «Преса України».

У місті Стрий Львівської області помітили рідкісний дороговартісний автомобіль Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe. Вартість такого транспортного засобу становить від 100 до 450 тисяч доларів.

Інтернет-спільнота відзначила, що авто можна придбати за річний бюджет міста Стрий.

«Назаробітчанили», - пожартували у Мережі.

«Мер додому приїхав?» - також з’явилось у коментарях.

«У Польщі таку бачив», - додали представники інтернет-спільноти.

До слова, Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe був у випуску з 2007 по 2016 рік.