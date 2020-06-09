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У Стрию помітили шалено дорогий автомобіль

Аня Мартинюк 09 червня 2020, 13:18
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У Стрию помітили шалено дорогий автомобіль

Мова йде про Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe.

Новину передає «Преса України».

У місті Стрий Львівської області помітили рідкісний дороговартісний автомобіль Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe. Вартість такого транспортного засобу становить від 100 до 450 тисяч доларів.

Інтернет-спільнота відзначила, що авто можна придбати за річний бюджет міста Стрий.

«Назаробітчанили», - пожартували у Мережі.

«Мер додому приїхав?» - також з’явилось у коментарях.

«У Польщі таку бачив», - додали представники інтернет-спільноти.

 
 
 
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Роллс з прайсом, як половина річного бюджету Стрия ???? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Підписуйся : @ukraine_cars ???? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #Ukraine_Cars ???? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ???? : @m.a.g.o.m.e.t.a

Допис, поширений Ракетна база України ???? (@ukraine_cars)

До слова, Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe був у випуску з 2007 по 2016 рік.

 

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